Polizeiinspektion Sankt Ingbert
POL-IGB: Verkehrsunfallflucht
St. Ingbert (ots)
Am 22.08.2025 zwischen 09:30 Uhr und 10:45 Uhr ereignete sich in der Hasseler Straße in 66386 St. Ingbert/Rohrbach ein Verkehrsunfall. Demnach touchierte vermutlich ein grauer Sportwagen einen blauen Seat Marbella mit IGB-Kreiskennzeichen. Dieser war zum Unfallzeitpunkt in Höhe der Hausnummer 31 am dort befindlichen Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt. Der blaue Seat wurde am linken Seitenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 100EUR geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Sollten Zeugen Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden PKW ( machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, gebeten.
