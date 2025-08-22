PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am 22.08.2025 zwischen 09:30 Uhr und 10:45 Uhr ereignete sich in der Hasseler Straße in 66386 St. Ingbert/Rohrbach ein Verkehrsunfall. Demnach touchierte vermutlich ein grauer Sportwagen einen blauen Seat Marbella mit IGB-Kreiskennzeichen. Dieser war zum Unfallzeitpunkt in Höhe der Hausnummer 31 am dort befindlichen Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt. Der blaue Seat wurde am linken Seitenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 100EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Sollten Zeugen Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden PKW ( machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

