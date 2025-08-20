PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am 20.08.2025 gegen 13:35 Uhr ereignete sich in der Schlachthofstraße in 66386 St. Ingbert auf Höhe der Kreuzung Schlachthofstraße/Neue Bahnhofsstraße/Kaiserstraße/Saarbrücker Straße ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer Honda Civic mit IGB-Kreiskennzeichen und ein dunkelgrauer flacher Sportwagen befuhren beide in genannter Reihenfolge die Schlachthofstraße aus Fahrtrichtung Grubenweg herkommend in Fahrtrichtung Ensheimer Straße. Als sich die beiden Fahrzeuge auf Höhe der oben genannten Kreuzung befanden, ordnete sich der schwarze Honda in die mittlere Fahrspur in Fahrtrichtung Neue Bahnhofstraße ein und hielt verkehrsbedingt vor der besagten Kreuzung an. Währenddessen ordnete sich der dunkelgraue flache Sportwagen in die rechte Fahrspur ein, um in die Saarbrücker Straße einzubiegen. Hierbei touchierte der besagte Sportwagen den Honda. Anschließend flüchtete der Sportwagen die Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Saarbrücker Straße. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe am Honda liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Sollten Zeugen Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden PKW (dunkelgrauer flacher Sportwagen) machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

