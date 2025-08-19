Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Sonntag, den 17.08.2025, ereignete sich gegen 20:45 Uhr in der Südstraße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen leicht verletzt wurden. Ein 18jähriger Mann aus Saarbrücken hatte mit seinem Pkw die Südstraße in Fahrtrichtung Oststraße befahren. Ca. 400 m vor der Einmündung in die Straße Im Schiffelland verlor er in Folge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den dortigen Bordstein auf die angrenzende Grünfläche. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit und der dortigen Steigung überschlug sich der Pkw und erreichte auf der Fahrbahn der Südstraße, auf den Reifen stehend, seine Unfallendstellung. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer und seine beiden jugendlichen Mitfahrer erlitten glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen.

