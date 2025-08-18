PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrzeugbrand

St. Ingbert (ots)

Am 16.08.2025 um 01:04 Uhr kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Theresienstraße in St. Ingbert. Ein dort am rechten Fahrbahnrand abgestellter und unbesetzter PKW (weißer VW Scirocco) brannte hier im Bereich des Motorraums und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert abgelöscht. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache (vorsätzlicher oder technischer Natur) wurden eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die den Brand beobachtet haben oder Hinweise zu einem möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

