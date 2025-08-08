Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Vollsperrung der Kaiserstraße in St. Ingbert wegen festgestelltem Gasgeruch

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 08.08.25 kam es in der Kaiserstraße in St. Ingbert zwischen den Anwesen 1-18 im Zeitraum von 11:32-12:45 Uhr zu einer Vollsperrung für den fließenden Verkehr sowie den Fußgängerverkehr. Zudem wurden circa 12 Anwohner in den umliegenden Anwesen evakuiert. Vorausgegangen war eine Mitteilung über feststellbaren Gasgeruch. Bei einer Nachschau der Feuerwehr, Polizei und Stadtwerke konnte der Gasgeruch in einem Keller eines Anwesens lokalisiert werden. Der gemessene Gaswert war allerdings nur leicht erhöht und es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Explosionsgefahr. Da die Hauseigentümer zuvor nicht erreicht werden konnten, musste eine Tür im Keller durch die Feuerwehr beschädigt werden, um zur Gasheizung zu gelangen. Die Stadtwerke schlossen in der Folge den Gashaupthahn, sodass kein weiteres Gas austreten konnte. Zur Ursache des Gasaustritts folgen weitere Ermittlungen. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell