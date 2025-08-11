Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: versuchter Diebstahl aus Zustellerfahrzeug

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 11.08.2025 ereignete sich gegen 12:30 Uhr an der Paketstation am Bahnhof in St. Ingbert ein versuchter Diebstahl. Hierbei stieg ein bislang unbekannter Täter in ein Zustellerfahrzeug ein, während der Paketzusteller gerade im Laderaum des Fahrzeugs beschäftigt war. Der Täter entwendete das Navigationsgerät des Zustellers und flüchtete zu Fuß. Als der Paketzusteller dem Flüchtenden hinterher lief, ließ der Täter das Navigationsgerät fallen, stieg in einen Pkw ein und flüchtete vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem Fluchtfahrzeug machen können, sich bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell