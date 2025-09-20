Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall verursacht durch alkoholisierten Fahrer

Hamm/Sieg (ots)

Mehrere Anwohner sowie die integrierte Rettungsleitstelle in Montabaur meldeten der PI Altenkirchen am 20.09.2025 gegen 03:45 Uhr ein lautes Schlaggeräusch im Bereich der B 256 in der Gemarkung Hamm/Sieg. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass an der genannten Örtlichkeit ein, mit fünf Personen besetzter Pkw Audi die B 256 von Windeck/Au kommend in Richtung Hamm/Sieg befahren hatte. Ausgangs einer scharfen Linkskurve verlor der 24 Jahre alte Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitplanke. Hierbei wurde das Fahrzeug derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt. Bei dem Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass dieser unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell