POL-PB: Kinder bei Verkehrsunfall auf E-Scooter leicht verletzt

Altenbeken (ots)

(cr) Am Dienstagabend, 8. April, verletzten sich in Altenbeken zwei Kinder, die verbotswidrig zusammen auf einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz standen, bei einer Kollision mit einem Auto. Der Autofahrer verließ noch vor Eintreffen der Polizei den Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 13 Jahre altes Mädchen und ein acht Jahre alter Junge waren gegen 18.15 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Gehweg des Schützenwegs in Altenbeken unterwegs. An der Einmündung zur Hüttenstraße wollten sie die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer, der die Hüttenstraße in Richtung Buke befuhr. Die Kinder stürzten. Der Fahrer und mehrere Zeugen hielten an, um sich um sie zu kümmern. Als beide eine Verletzung verneinten, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die weiteren Zeugen riefen schließlich die Polizei. Rettungswagen brachten die Kinder zur vorsorglichen weiteren Untersuchung in ein Paderborner Krankenhaus.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen 55 bis 60 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank sein und einen Bart sowie eine Brille getragen haben. Bei dem Auto soll es sich um einen grauen Kombi gehandelt haben. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Polizei sucht nach dem Mann und bittet diesen sowie weitere Zeugen, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Gleichzeitig weist die Polizei daraufhin, dass Verkehrsteilnehmer bei Unfällen mit Kindern zwingend die Polizei hinzuziehen sollten. Kinder können die Situation in derartigen Ausnahmesituationen oftmals nicht richtig einschätzen.

Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte fest, dass neben des Verstoßes des verbotswidrigen Fahrens mit zwei Personen auf einem E-Scooter, an dem Gefährt auch noch das falsche Versicherungskennzeichen angebracht war. Den Halter des E-Scooters erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

