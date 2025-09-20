PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Hamm (Sieg) (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18.09.2025, 21.00 Uhr, bis Freitag, 19.09.2025, 08.00 Uhr, kam es in Hamm (Sieg) zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in der Fürthener Straße ein. Hier entwendeten sie Bargeld und weitere Wertgegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

