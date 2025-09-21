PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch alkoholisierte Fahrzeugführerin

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Am 20.09.2025 gegen 13:14 Uhr erhielt die Polizeiinspektion die Mitteilung darüber, dass die Fahrzeugführerin eines PKW Mini Cooper in der Westerwaldstraße (B256) gegen einen Bordstein gefahren sei und versucht hat, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Vor Ort befindliche Zeugen konnten die Weiterfahrt verhindern und verständigten die Polizei. Bei der 53-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Kreis Altenkirchen wurde eine erhebliche Alkoholisierung in Form von 3,35 Promille festgestellt. Im Zuge des eingeleiteten Strafverfahrens erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Rückfragen bitte an Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIINSPEKTION
STRAßENHAUS
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon 02634 9520
Telefax 02634 952100
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 21.09.2025 – 13:24

    POL-PDNR: Wochenend-Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied 19.-21.09.2025

    Neuwied (ots) - Straftaten Am frühen Sonntagmorgen, 21.09.2025, wurde der Polizeiinspektion Neuwied um 05:15 Uhr ein brennender Pkw auf dem Parkplatz unter der Rheinbrücke gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Derzeit besteht der Verdacht der Brandstiftung. Durch den Brand wurden insgesamt zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 05:45

    POL-PDNR: Sachbeschädigung am Rheinparkplatz in Bad Hönningen

    Bad Hönningen (ots) - Am Nachmittag des 18.09.2025 kam es am Rheinparkplatz in Bad Hönningen zu einer Sachbeschädigung. Der bisher unbekannte Täter beschädigte den Reifen eines geparkten Fahrzeugs vorsätzlich, wodurch das Fahrzeug im Anschluss nicht mehr fahrbereit war. Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um Zeugenhinweise in dieser Sache. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefon: 02644 ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 02:15

    POL-PDNR: Sicherstellung von Diebesgut nach Durchsuchung

    Neuwied (ots) - Nachdem es im Aldi in Neuwied zu einem Ladendiebstahl gekommen ist, wurde nach Sichtung der Videoaufzeichnung die Wohnung der Beschuldigten durchsucht. Neben dem eigentlichen Diebesgut konnten dabei Unmengen an Kleidung, Parfüm und Schmuck sichergestellt werden, die ebenfalls aus Diebstählen stammen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

    mehr
