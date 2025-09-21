Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch alkoholisierte Fahrzeugführerin

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Am 20.09.2025 gegen 13:14 Uhr erhielt die Polizeiinspektion die Mitteilung darüber, dass die Fahrzeugführerin eines PKW Mini Cooper in der Westerwaldstraße (B256) gegen einen Bordstein gefahren sei und versucht hat, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Vor Ort befindliche Zeugen konnten die Weiterfahrt verhindern und verständigten die Polizei. Bei der 53-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Kreis Altenkirchen wurde eine erhebliche Alkoholisierung in Form von 3,35 Promille festgestellt. Im Zuge des eingeleiteten Strafverfahrens erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins.

