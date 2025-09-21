PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenend-Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied 19.-21.09.2025

Neuwied (ots)

Straftaten

Am frühen Sonntagmorgen, 21.09.2025, wurde der Polizeiinspektion Neuwied um 05:15 Uhr ein brennender Pkw auf dem Parkplatz unter der Rheinbrücke gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Derzeit besteht der Verdacht der Brandstiftung. Durch den Brand wurden insgesamt zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02631 8780 bei der Polizei Neuwied zu melden.

Verkehrsüberwachung

Am Freitagnachmittag, 19.09.2025, werden durch Beamte der Polizeiinspektion Neuwied im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Neuwieder Innenstadt drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer des kontrollierten Pkw festgestellt. Dem 43-jährigen Neuwieder wird deshalb eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen werden die eingesetzten Beamten durch den Verantwortlichen massiv beleidigt und bedroht. Der Beschuldigte muss sich nun sowohl einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr als auch einem Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung stellen.

Am Freitagabend, 19.09.2025, werden gegen 18:00 Uhr zwei Personen im Bereich Hafenstraße Neuwied kontrolliert, die auf einem E-Scooter sowie auf einem Fahrrad unterwegs sind. Im Rahmen der Kontrolle ergibt sich der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung beider Personen. Beiden Fahrern wird eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631 8780
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 05:45

    POL-PDNR: Sachbeschädigung am Rheinparkplatz in Bad Hönningen

    Bad Hönningen (ots) - Am Nachmittag des 18.09.2025 kam es am Rheinparkplatz in Bad Hönningen zu einer Sachbeschädigung. Der bisher unbekannte Täter beschädigte den Reifen eines geparkten Fahrzeugs vorsätzlich, wodurch das Fahrzeug im Anschluss nicht mehr fahrbereit war. Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um Zeugenhinweise in dieser Sache. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefon: 02644 ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 02:15

    POL-PDNR: Sicherstellung von Diebesgut nach Durchsuchung

    Neuwied (ots) - Nachdem es im Aldi in Neuwied zu einem Ladendiebstahl gekommen ist, wurde nach Sichtung der Videoaufzeichnung die Wohnung der Beschuldigten durchsucht. Neben dem eigentlichen Diebesgut konnten dabei Unmengen an Kleidung, Parfüm und Schmuck sichergestellt werden, die ebenfalls aus Diebstählen stammen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 02:12

    POL-PDNR: Personenkontrolle führt zur Festnahme

    Neuwied (ots) - Am frühen Morgen des 20.09.2025 wurde ein Fahrradfahrer in Neuwied einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann zwei offene Haftbefehle vorlagen. Er wurde daraufhin in die JVA verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren