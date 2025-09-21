Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenend-Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied 19.-21.09.2025

Neuwied (ots)

Straftaten

Am frühen Sonntagmorgen, 21.09.2025, wurde der Polizeiinspektion Neuwied um 05:15 Uhr ein brennender Pkw auf dem Parkplatz unter der Rheinbrücke gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Derzeit besteht der Verdacht der Brandstiftung. Durch den Brand wurden insgesamt zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02631 8780 bei der Polizei Neuwied zu melden.

Verkehrsüberwachung

Am Freitagnachmittag, 19.09.2025, werden durch Beamte der Polizeiinspektion Neuwied im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Neuwieder Innenstadt drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer des kontrollierten Pkw festgestellt. Dem 43-jährigen Neuwieder wird deshalb eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen werden die eingesetzten Beamten durch den Verantwortlichen massiv beleidigt und bedroht. Der Beschuldigte muss sich nun sowohl einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr als auch einem Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung stellen.

Am Freitagabend, 19.09.2025, werden gegen 18:00 Uhr zwei Personen im Bereich Hafenstraße Neuwied kontrolliert, die auf einem E-Scooter sowie auf einem Fahrrad unterwegs sind. Im Rahmen der Kontrolle ergibt sich der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung beider Personen. Beiden Fahrern wird eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell