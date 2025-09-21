Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bettelbetrüger an Landstraße

Linkenbach (ots)

Am 21.09.2025 gegen 15:30 Uhr wird die Polizeiinspektion Straßenhaus darüber in Kenntnis gesetzt, dass an der L 266 gegenüber der Mülldeponie Linkenbach ein PKW der Marke Seat mit polnischen Kennzeichen stehe. Die Fahrzeuginsassen versuchten Fahrzeuge anzuhalten und täuschten eine Notsituation vor, indem sie angaben, über keinen Kraftstoff mehr zu verfügen. Von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern wurde in der Regel Bargeld verlangt. Das Fahrzeug konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen die beiden am Fahrzeug befindlichen Beschuldigten wird nun wegen Betruges ermittelt.

Es wird darum gebeten, dass sich mögliche Geschädigte, welche den Personen Bargeld übergeben haben oder von den Personen angesprochen worden sind, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

