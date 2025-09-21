PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Niederbreitbach (ots)

Am 21.09.2025 gegen 10:23 Uhr ereignete sich auf der L 257 zwischen Kurtscheid und Niederbreitbach ein Verkehrsunfall. Die 19-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Citroen verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden PKW Ford. Die 35-jährige Fahrerin des Ford verletze sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ist die L 257 für ca. zwei Stunden gesperrt gewesen.

Rückfragen bitte an Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIINSPEKTION
STRAßENHAUS
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon 02634 9520
Telefax 02634 952100
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 20:57

    POL-PDNR: Bettelbetrüger an Landstraße

    Linkenbach (ots) - Am 21.09.2025 gegen 15:30 Uhr wird die Polizeiinspektion Straßenhaus darüber in Kenntnis gesetzt, dass an der L 266 gegenüber der Mülldeponie Linkenbach ein PKW der Marke Seat mit polnischen Kennzeichen stehe. Die Fahrzeuginsassen versuchten Fahrzeuge anzuhalten und täuschten eine Notsituation vor, indem sie angaben, über keinen Kraftstoff mehr zu verfügen. Von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 20:14

    POL-PDNR: Verkehrszeichen überfahren und geflüchtet

    Dernbach (ots) - Am 20.09.2025 gegen 23:55 Uhr meldete ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer die Beschädigung mehrerer Verkehrszeichen an der Einmündung L 258/L 266 bei Dernbach. Aufgrund des Schadensbildes dürften die Verkehrszeichen im Zuge eines Verkehrsunfalls beschädigt worden sein. Ein Unfallverursacher konnte nicht festgestellt werden. Zeugen eines Verkehrsunfalls an der Stelle, insbesondere solche, die Angaben ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 20:01

    POL-PDNR: Verkehrsunfall durch alkoholisierte Fahrzeugführerin

    Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am 20.09.2025 gegen 13:14 Uhr erhielt die Polizeiinspektion die Mitteilung darüber, dass die Fahrzeugführerin eines PKW Mini Cooper in der Westerwaldstraße (B256) gegen einen Bordstein gefahren sei und versucht hat, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Vor Ort befindliche Zeugen konnten die Weiterfahrt verhindern und verständigten die Polizei. Bei der 53-jährigen Fahrzeugführerin aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren