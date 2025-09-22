PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Fund eines Kinderfahrrades

Birken-Honigsessen (ots)

Am 21.09.2025 wurde gegen 19:00Uhr durch die Beamten der Polizeiwache Wissen ein gelbes, 20 Zoll Kindermountainbike der Marke Orbea im einem Waldstück in der Stadionstraße in Birken-Honigessen aufgefunden und sichergestellt. Das Fahrrad wurde vermutlich beim Spielen vergessen. Zwecks Eigentumssicherung wurde es sichergestellt und kann durch den rechtmäßigen Eigentümer beim Fundamt Wissen abgeholt werden.

Polizeiwache Wissen

Telefon: 02742/935-0

