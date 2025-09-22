POL-PDNR: Fund eines Kinderfahrrades

Niederbreitbach (ots) - Am 21.09.2025 gegen 10:23 Uhr ereignete sich auf der L 257 zwischen Kurtscheid und Niederbreitbach ein Verkehrsunfall. Die 19-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Citroen verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden PKW Ford. Die 35-jährige Fahrerin des Ford verletze sich bei dem ...

