Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Leicht-Kfz fällt nach Vorfahrtsunfall auf die Seite - zwei Leichtverletzte

Elkenroth (ots)

Eine 16-jährgie befuhr am 19.09.2025 gegen 12:45 Uhr den Zubringer von der L 288 zur L 286, um nach links Richtung Elkenroth abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrtsberechtigung einer 37-jährigen Renault-Fahrerin, welche auf der L 286 aus Elkenroth kommend in Richtung Rosenheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde das Leicht-Kfz seitlich getroffen, sodass es auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Die erste Meldung, dass eine Person hierdurch eingeklemmt wurde, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Beide Fahrzeugführinnen wurden den den Verkehrsunfall jedoch leicht verletzt, und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

