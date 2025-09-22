PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Leicht-Kfz fällt nach Vorfahrtsunfall auf die Seite - zwei Leichtverletzte

Elkenroth (ots)

Eine 16-jährgie befuhr am 19.09.2025 gegen 12:45 Uhr den Zubringer von der L 288 zur L 286, um nach links Richtung Elkenroth abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrtsberechtigung einer 37-jährigen Renault-Fahrerin, welche auf der L 286 aus Elkenroth kommend in Richtung Rosenheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde das Leicht-Kfz seitlich getroffen, sodass es auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Die erste Meldung, dass eine Person hierdurch eingeklemmt wurde, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Beide Fahrzeugführinnen wurden den den Verkehrsunfall jedoch leicht verletzt, und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 09:51

    POL-PDNR: Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen im Stadtgebiet

    Betzdorf (ots) - Zur Mittagszeit des 19.09.2025 erreichte die Polizei eine Vielzahl von Notrufen aus dem Betzdorfer Stadtgebiet. Gemeldet wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen jungen Leuten im Bereich eines Cafés an der Wilhelmstraße. Umgehend wurden starke Kräfte zu der Örtlichkeit entsandt. Dort konnten mehrere Jugendliche angetroffen werden, welche ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 22:25

    POL-PDNR: Neuwied ST Heimbach-Weis - Unzulässig manipuliertes Fahrzeug festgestellt

    Neuwied (ots) - Am Freitag, den 19.09.2025, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 19.30 Uhr einen auffälligen BMW in Heimbach-Weis in der Oberbüngstraße. Das Fahrzeug war zuvor durch sein unverhältnismäßig lautes Außengeräusch sowie die manipulierte Front-Lichtsignatur aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schließlich fest, dass die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren