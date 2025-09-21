PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mainz Hartenberg-Münchfeld

Mainz (ots)

Zu einem Zimmerbrand wurde die Feuerwehr Mainz am heutigen Abend gegen 18:15 Uhr in den Stadtteil Hartenberg-Münchfeld alarmiert.

Aufmerksame Nachbarn hatten die Feuerwehr über den Notruf 112 verständigt, da sie eine Rauchentwicklung, Brandgeruch und den Alarm-Ton eines Wohnrauchmelders in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen hatten.

Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte unter Atemschutz Zutritt zur Wohnung, die bereits stark verraucht war. Personen befanden sich nicht mehr in der Wohnung. Als Ursache stellte sich Essen auf einem Herd heraus, der beim Verlassen der Wohnung eingeschaltet war. Der Topf wurde vom Herd genommen und der Rauch aus der Wohnung mit einem Lüfter entfernt.

Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Am Einsatz beteiligt waren neben den Kräften der Feuerwehr auch der Rettungsdienst und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

