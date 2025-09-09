Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand in Bretzenheimer Nahversorger

Mainz (ots)

Am heutigen Montagabend um kurz nach 22:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Nahversorger im Bretzenheimer Südring. Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Feuerwehr über den Notruf eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Flachdaches. Durch die zuerst eingetroffenen Kräfte wurde sofort ein Innenangriff unter Atemschutz vorbereitet. Aufgrund der unübersichtlichen Lage erfolgte eine Alarmstichworterhöhung und weitere Einsatzkräfte wurden an die Einsatzstelle entsandt. Durch den umfangreichen Kräfteeinsatz konnte das Feuer im Inneren des Ladengeschäfts schnell gelöscht werden. Wegen der starken Rauchausbreitung im Gebäude wurden die angrenzenden Geschäfte umfangreich kontrolliert und belüftet. Insgesamt waren ca. 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Bretzenheim zur Unterstützung an der Einsatzstelle. Zur Absicherung der eingesetzten Kräfte wurde zudem ein Bereitstellungs-RTW des ASB zur Einsatzstelle entsendet. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr wurden durch die freiwilligen Feuerwehren Marienborn und Mainz-Stadt besetzt. Die Brandursache ist unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Über die Schadenshöhe kann aktuell keine Aussage getroffen werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Während dem Einsatz der Feuerwehr war der Südring voll gesperrt und der Busverkehr wurde umgeleitet. Gegen 02:45 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell