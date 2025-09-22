Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Jugendliche Radfahrende kollidieren mit PKW - Eine Leichtverletzte

Betzdorf (ots)

Im Einmündungsbereich Schulstraße / Wagnerstraße verletzte sich am 19.09.2025 gegen 18:10 Uhr eine 15-jährige leicht. Die Jugendliche war mit einem gleichaltrigen Jugendlichen mit Fahrrädern unterwegs, und bog von der Wagnerstraße nach rechts in die Schulstraße ab. Aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge fuhren sie dabei in den Bereich des Gegenverkehrs, und kollidierten mit einem dort fahrenden BMW einer 21-jährigen. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

