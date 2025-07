POL-HS: Kabel und Kupferrohre aus leerstehender Fabrik gestohlen

Selfkant-Tüddern (ots) - Drei unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Sonntag, 27. Juli, zwischen 1.48 Uhr und 1.52 Uhr, Zugang zu einem Tabakwarengeschäft an der Straße In der Fummer. Aus dem Safe entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben, das mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise richten Sie bitte ...

