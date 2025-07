Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld entwendet

Zeugensuche

Selfkant-Tüddern (ots)

Drei unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Sonntag, 27. Juli, zwischen 1.48 Uhr und 1.52 Uhr, Zugang zu einem Tabakwarengeschäft an der Straße In der Fummer. Aus dem Safe entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben, das mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell