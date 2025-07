Heinsberg-Karken (ots) - Um 2.52 Uhr verschafften sich drei männliche Täter am 27. Juli (Sonntag) gewaltsam Zugang zu einem Tabakwarengeschäft an der Roermonder Straße. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie die Kasse sowie diverse Tabakwaren. Anschließend flüchteten die Männer mit einem Pkw in Richtung Niederlande. Einer der drei Männer war dunkel gekleidet mit Reflektoren an der Oberbekleidung und an den ...

mehr