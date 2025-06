Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Bosau

Ostholstein Diebstahl eines hochwertigen Ruderbootes

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Am 20.05.2025 wurde ein Ruderboot von der Anlegestelle Helmholdplatz in Bosau entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Am Dienstagnachmittag des 20.05.2025 stellte ein 59-Jähriger aus Solingen das Fehlen seines hochwertigen Ruderbootes am Bootsanleger eines Ferienhofes am Großen Plöner See fest.

Das Boot soll sich noch bis ca. 12 Uhr mit Sicherheit am Anleger befunden haben. Anstelle des Ruderbootes der Firma Inhan Tehtaat, Modell Buster XS, das einen Wert von 13.000 Euro hat, soll sich ein anderes, minderwertiges Ruderboot aus Holz am Anleger befunden haben.

Das entwendete Boot soll die Kennung FI-BUSH0214D202 haben und ist silbern. Es besitzt zudem eine hochwertige Ausstattung zum Angeln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04527/510 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell