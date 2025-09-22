Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Spiegel an geparktem PKW beschädigund geflüchtet
Betzdorf (ots)
Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am 20.09.2025 im Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße geparkten VW. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Richtung Wissen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
