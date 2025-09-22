Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Spiegel an geparktem PKW beschädigund geflüchtet

Betzdorf (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am 20.09.2025 im Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße geparkten VW. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Richtung Wissen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell