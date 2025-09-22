PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Scooter ohne Versicherungsschutz - Fahrer unter Drogeneinfluss

Wissen (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf bemerkte am 20.09.2025 gegen 19:30 Uhr im Bereich der Schloßstraße einen Elektrokleinstfahrzeugführer, welcher nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette für sein Fahrzeug verfügte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle räumte der 36-jährige zudem ein, wenige Stunden zuvor noch Cannabis konsumiert zu haben. Neben der Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Einsatzkräfte dem Mann die Weiterfahrt, und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

