Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Scooter ohne Versicherungsschutz - Fahrer unter Drogeneinfluss

Wissen (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf bemerkte am 20.09.2025 gegen 19:30 Uhr im Bereich der Schloßstraße einen Elektrokleinstfahrzeugführer, welcher nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette für sein Fahrzeug verfügte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle räumte der 36-jährige zudem ein, wenige Stunden zuvor noch Cannabis konsumiert zu haben. Neben der Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Einsatzkräfte dem Mann die Weiterfahrt, und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

