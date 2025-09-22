Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung an leerstehendem Gebäude
Dickendorf (ots)
Zwischen dem 19.09.2025 und dem 20.09.2025 beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe und ein Klingelschild eines leerstehenden Firmen-Gebäudes an der Rosenheimer Lay.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
