Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Dortmunder Straße

Hamm-Herringen (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, 27. Juni, zwischen 10.15 und 11.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Dortmunder Straße, in Höhe des Zechenweges. Der oder die Einbrecher gelangten durch das Einschlagen eines Fensters in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten er oder sie mehrere Räumlichkeiten. Angaben zu entwendeten Gegenständen können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

