Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von E-Scooter-Fahrern

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Am Freitag, 28 Juni ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von sogenannten E-Scootern: E-Scooter-Unfall Nr. 1: Am Freitag, 27. Juni um 23:45 Uhr befuhr ein 15jähriger Fahrer eines E-Scooters die Bimbergsheide in Hamm-Uentrop. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er hier zu Fall. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte Alkoholgeruch fest. Die Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert und führte den 15jährigen einem örtlichen Krankenhaus zu. Da der Teenager nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Minderjährige aus Hamm verblieb aufgrund der erlittenen Verletzungen stationär im Krankenhaus. Es entstand weder Fremd- noch Sachschaden.

E-Scooter-Unfall Nr. 2:

Eine 45jährige Fußgängerin aus Hamm wurde am Freitag, 27. Juni gegen 19:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fußgängerin ging zum Unfallzeitpunkt auf dem Dierhagenweg in Rhynern in nördlicher Richtung. Hierbei wurde sie von mehreren E-Scooter-Fahrern überholt. Ein 14jähriger Fahrer aus dieser Gruppe erkannte die Fußgängerin nach eigener Angabe zu spät. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß anschließend mit der Fußgängerin zusammen. Während der Minderjährige unverletzt blieb, verletzte sich die 45jährige leicht. Sie wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand geringer Sachschaden am E-Scooter.

E-Scooter-Unfall Nr. 3:

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitag, 27. Juni um 15:50 Uhr in der Straße "Am Eversbach" in Hamm-Bockum-Hövel. Hier befuhr ein 15jähriger Hammer die Straße "Am Eversbach" in östlicher Richtung. Nach eigener Angabe übersah der 15jährige einen von rechts kommenden PKW, Audi eines 41jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch wurde der 14jährige Scooter-Fahrer leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der E-Scooter war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr farbereit. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell