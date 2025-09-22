PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Oberirsen (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, kam es zwischen 02.00 Uhr und 10.00 Uhr in Oberirsen, Auf der Au, zu einer Sachbeschädigung. Hierbei zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines geparkten Pkw Ford Fiesta. Weiterhin wurde der Lack des Fahrzeuges zerkratzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
