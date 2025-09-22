Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw
Oberirsen (ots)
Am Samstag, 20.09.2025, kam es zwischen 02.00 Uhr und 10.00 Uhr in Oberirsen, Auf der Au, zu einer Sachbeschädigung. Hierbei zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines geparkten Pkw Ford Fiesta. Weiterhin wurde der Lack des Fahrzeuges zerkratzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
