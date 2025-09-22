POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Kirchen (Sieg) (ots) - Eine 19-jährige Audi-Fahrerin befuhr am 20.09.2025 gegen 21:15 Uhr die Kreisstraße 97 zwischen Katzenbach und Brachbach, als sie in einer Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abkam, und mit der Böschung kollidierte. Infolgedessen kippte das Fahrzeug auf das Dach. Glücklicherweise blieb die 19-jährige körperlich unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand aber entsprechender ...

