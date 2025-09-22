PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Stark unsicher geführtes Fahrzeug gestoppt - Zeugenaufruf!

Niederfischbach (ots)

Am frühen Morgen des 22.09.2025 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen auffällig geführten blauen Seat. Demnach sollte das Fahrzeug auf der L 280 von Kirchen in Richtung Freudenberg unterwegs sein, und dabei die gesamte Fahrbahnbreite einnehmen. Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf konnte das Fahrzeug WW-Kennzeichen gegen 05:25 Uhr kurz vor der Landesgrenze in Oberasdorf anhalten, und dessen 42-jährige Fahrzeugführerin überprüfen. An dem Fahrzeug wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt. Die 42-jährige könnte nach den ersten Ermittlungen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben, da im Rahmen ihrer Durchsuchung solche aufgefunden wurden. Ihr wurde entsprechend eine Blutprobe entnommen.

Im weiteren Verlauf konnte im Bereich des Niederfischbacher Industriegebiets eine Unfallstelle ausgemacht werden, welche mit den Beschädigungen am Fahrzeug der Beschuldigten im Einklang steht. Ebenfalls wurde festgestellt, dass der Beschuldigten in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden war, und sie somit nicht im Besitz einer solchen ist.

Die 42-jährige erwartet nun ein sehr umfangreiches Strafverfahren.

Nun bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zu der Fahrweise des blauen Seats mit WW-Kennzeichen machen können. Laut Zeugenangaben soll es im Verlauf der Fahrt zwischen Kirchen und Niederfischbach zum Fast-Zusammenstoß mit zwei Lastkraftwagen und einem silbernen Mercedes gekommen sein. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:09

    POL-PDNR: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr gestoppt

    Betzdorf (ots) - Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf kontrollierte am 22.09.2025 gegen 00:30 Uhr in der Wilhelmstraße einen 28-järhigen VW-Fahrer. Da Anzeichen auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum bestanden, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, welcher den Konsum von Kokain bestätigte. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Untersagung der Weiterfahrt, erstatteten die Beamten eine ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:05

    POL-PDNR: PKW landet auf dem Dach - Fahrerin unverletzt

    Kirchen (Sieg) (ots) - Eine 19-jährige Audi-Fahrerin befuhr am 20.09.2025 gegen 21:15 Uhr die Kreisstraße 97 zwischen Katzenbach und Brachbach, als sie in einer Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abkam, und mit der Böschung kollidierte. Infolgedessen kippte das Fahrzeug auf das Dach. Glücklicherweise blieb die 19-jährige körperlich unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand aber entsprechender ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:03

    POL-PDNR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Feuerwehrgerätehaus

    Dernbach/Kreis Neuwied (ots) - In der Nacht vom 20.09.2025 auf den 21.09.2025 kam es in Dernbach (Kreis Neuwied) zu einem versuchten Einbruch an das örtliche Feuerwehrgerätehaus. Bislang unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln von zwei Fenstern sowie einer Zugangstüre vergeblich in das Gebäude zu gelangen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren