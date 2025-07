Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Unfall in Hude verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hude ist am Dienstag, 01. Juli 2025, gegen 22:10 Uhr, ein Radfahrer verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht.

Zur Unfallzeit war eine bislang unbekannte Person mit einem hellen (weiß oder beige) Auto in VW Golf-Größe auf der Vielstedter Straße in Richtung Ortskern von Hude unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Straße "Am Goldberg" missachtete die Person die Vorfahrt eines auf dem Radweg in derselben Richtung fahrenden Radfahrers. Der 51-jährige Mann aus Hude wurde vom Pkw erfasst, stürzte über die Motorhaube und erlitt leichte Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Das unfallverursachende Auto wurde nach dem Unfall durch die Straße "Am Goldberg" in Richtung Hohelucht weggefahren. Am Auto müssen Schäden an der rechten Vorderseite entstanden sein.

Wer weitere Angaben zum Unfall oder dem verursachenden Auto machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell