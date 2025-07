Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Postfahrzeug bei Unfall in Bookholzberg beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall wurde ein Postfahrzeug am Dienstag, 01. Juli 2025, 11:30 Uhr, in Bookholzberg beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht.

Zur Unfallzeit hielt eine 25-jährige Frau mit ihrem Zustellfahrzeug auf der Huder Straße in Bookholzberg an. Während sie Briefe sortierte, verspürte sie einen Stoß und ein Wackeln des Autos. Einen Moment später fuhr ein silberner, etwas älterer Pkw an ihrem Zustellfahrzeug vorbei. Der Fahrer, geschätzt 60 - 80 Jahre alt, schaute sie an, setzte seine Fahrt aber fort und bog an der nahen Kreuzung nach rechts auf die Stedinger Straße ein.

Am Zustellfahrzeug waren frische Schäden am Heck zu sehen, die auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt wurden. Wer Angaben zum silbernen Auto oder dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

