FW-OLL: Wechsel an der Spitze der Feuerwehr Ahlhorn - René Aberle und Karsten Bilger übernehmen ab dem 1. Oktober die Wehrführung

Ahlhorn (ots)

Bei den freiwilligen Einsatzkräften der Feuerwehr Ahlhorn beginnt am 1. Oktober eine neue Ära: René Aberle übernimmt das Amt des Ortsrandmeisters, unterstützt von seinem neuen Stellvertreter Karsten Bilger. Beide wurden auf der aus organisatorischen Gründen auf den 16. Juli verschobenen Jahreshauptversammlung, die erstmals im Feuerwehrhaus stattfand, mit überwältigender Mehrheit gewählt.

Der langjährige Ortsbrandmeister Carsten Rönnau, welcher die Wehr 18 Jahre führte, verabschiedete sich mit emotionalen Worten aus dem Amt und dankte den Kameradinnen und Kameraden für die gute Zusammenarbeit. Seinen Nachfolgern wünschte er "Viel Glück und immer ein glückliches Händchen bei den Entscheidungen".

Für Aberle und Bilger beginnt nun eine spannende, aber auch anspruchsvolle Zeit. In Ahlhorn stehen mehrere große Projekte an, die die Feuerwehr in besonderem Maße fordern und prägen werden. "Das ist eine enorme Aufgabe, die wir nur gemeinsam meistern können. Der Zusammenhalt unserer Mannschaft ist entscheidend - denn ohne die Kameradinnen und Kameraden können wir nicht erfolgreich Einsätze abarbeiten", betonen sie.

Beide sind langjährige Mitglieder der Wehr. René Aberle war zuvor sechs Jahre lang Ahlhorns stellvertretender Ortsbrandmeister und Karsten Bilger als Gruppenführer aktiv.

Mit der neuen Führungsspitze und einer starken Mannschaft im Rücken blickt die Feuerwehr Ahlhorn voller Zuversicht auf die kommenden Jahre.

