Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Grundschule
Mudersbach (ots)
Eine bislang unbekannte Täterschaft beschmierte im Zeitraum vom 25.08.2025 bis zum 22.09.20225 die Eingangstür der Turnhalle der Martin-Luther-Grundschule in Mudersbach mit Graffiti.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
