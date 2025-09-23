Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Grundschule

Mudersbach (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschmierte im Zeitraum vom 25.08.2025 bis zum 22.09.20225 die Eingangstür der Turnhalle der Martin-Luther-Grundschule in Mudersbach mit Graffiti.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell