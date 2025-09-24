Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen
Dienstgebiet PI Altenkirchen (ots)
Am Dienstag, 23.09.2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Birkenbeul, Höhenstraße, durch. Am Nachmittag erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen in der Hochstraße in Altenkirchen. Insgesamt konnten 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.
