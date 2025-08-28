Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Wohnungseinbruch am helllichten Tag - Zeugenaufruf

Nagold (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist im Laufe des Mittwochnachmittags in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Wagner-Straße in Nagold eingebrochen. Die Täter erlangten mutmaßlich durch aufbrechen der Wohnungstür unbefugt Zutritt in die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

