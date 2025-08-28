PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Schönmünzach (ots)

Dank des schnellen Handelns eines Hotelbesitzers konnte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen Einbrecher in Baiersbronn festnehmen.

Gegen 01:35 Uhr bemerkte der Eigentümer, der sich derzeit im Sommerurlaub im europäischen Ausland befindet, über die Überwachungskameras seines Hotels eine verdächtige Person in den Räumlichkeiten. Er verständigte umgehend die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen zum Objekt ausrückte und dieses absicherte.

Durch die Liveübertragung der Kamerabilder konnte die Position des Tatverdächtigen fortlaufend nachverfolgt werden. Obwohl die Lage für ihn zunehmend aussichtslos wurde, versuchte der Mann zu fliehen. Die Flucht endete jedoch nach kurzer Verfolgung durch die eingesetzten Kräfte.

Bei ihm konnte das zuvor entwendete Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach aktuellem Stand wird sich der Tatverdächtige vor Gericht verantworten müssen.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

