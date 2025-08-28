PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Exhibitionist festgenommen

Loßburg (ots)

Am Mittwochmittag hat sich ein 53-Jähriger vor einer Frau entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Aufgrund der zügigen Fahndung ist der Tatverdächtige kurze Zeit später festgenommen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich eine Spaziergängerin gegen 12:00 Uhr im Zauberland Loßburg, als sie zunächst einen Mann bemerkte, der sich beim Erblicken hinter einem Bauwagen versteckte. Als die Fußgängerin ihren Weg fortsetzte, nahm sie die Person hinter dem Bauwagen wahr, welche offensichtlich onanierte. Nachdem diese in einem nahegelegenen Gebäude um Hilfe gesucht hatte, gelang es Polizeibeamten des Polizeireviers Freudenstadt dem Tatverdächtigen schließlich habhaft zu werden.

Der 53-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten. Ob dieser mit ähnlichen Taten in jüngster Vergangenheit in Verbindung gebracht werden kann ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

