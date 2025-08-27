Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ladendieb verletzt zwei Polizeibeamte

Pforzheim (ots)

Zwei Polizeibeamte des Polizeirevier Pforzheim-Nord sind bei der Festnahme eines Ladendiebs leicht verletzt worden.

Am Dienstagabend wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Hohenzollernstraße in Pforzheim gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf das Mitführen eines Messers sowie eines elektrischen Werkzeugs, welches der Mann nach bisherigem Ermittlungsstand auch versuchte gegen die Polizeibeamten einzusetzen. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 46-Jährige zunehmend aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Polizeibeamten. Im Zuge der vorläufigen Festnahme setzte sich der Mann zu wehr und leistete heftigen Widerstand, so dass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Diese konnten ihren Dienst anschließend weiter verrichten. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit etwa 1 Promille alkoholisiert war. Nach Beendigung aller erforderlichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.

Den 46-Jährigen erwartet nun neben einer Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffe auch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

