PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ladendieb verletzt zwei Polizeibeamte

Pforzheim (ots)

Zwei Polizeibeamte des Polizeirevier Pforzheim-Nord sind bei der Festnahme eines Ladendiebs leicht verletzt worden.

Am Dienstagabend wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Hohenzollernstraße in Pforzheim gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf das Mitführen eines Messers sowie eines elektrischen Werkzeugs, welches der Mann nach bisherigem Ermittlungsstand auch versuchte gegen die Polizeibeamten einzusetzen. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 46-Jährige zunehmend aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Polizeibeamten. Im Zuge der vorläufigen Festnahme setzte sich der Mann zu wehr und leistete heftigen Widerstand, so dass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Diese konnten ihren Dienst anschließend weiter verrichten. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit etwa 1 Promille alkoholisiert war. Nach Beendigung aller erforderlichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.

Den 46-Jährigen erwartet nun neben einer Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffe auch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 10:13

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruchsversuch in Ötisheim - Zeugenaufruf

    Mühlacker (ots) - Am Dienstagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Ötisheim einzubrechen. Hierbei ist er bemerkt worden und geflüchtet. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangte der Unbekannte, gegen 5 Uhr, in ein Wohnanwesen im Falkenweg. Beim Versuch, die Wohnungseingangstüre aufzuhebeln, verursachte er Lärm, wodurch der ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:16

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Gartenhütte: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Calw-Heumaden (ots) - Eine Gartenhütte in Calw-Heumaden ist in der Nacht von Montag auf Dienstag von Einbrechern heimgesucht worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 22 Uhr und 7 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem auf einem in der Rühlinstraße bewohnten Grundstück befindlichen Gartenhaus. Hieraus entwendeten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren