POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täterschaft entwendet Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung

Mannheim (ots)

Am Dienstag zwischen 7:30 Uhr und 17:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang in eine Wohnung im Torgauer Weg vermutlich durch eine gekippte Balkontür. Sämtliche Schränke der gesamten Wohnung und entwendete Schmuck und Bargeld in Höhe von insgesamt knapp 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerem Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

