Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogen mit Handy am Steuer

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 16:45 Uhr fiel am Dienstag einer Streife des Polizeireviers Wiesloch ein Autofahrer auf, weil er sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Daher unterzog die Streife den 46-jährigen Fahrer in der Sinsheimer Straße einer Verkehrskontrolle. Neben einer geringfügigen Alkoholisierung von knapp über 0,2 Promille wies der Mann Anzeichen einer akuten Drogenbeeinflussung auf. Ein Urintest schlug bei ihm positiv auf Cannabis an. Der 46-Jährige musste mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss sowie wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell