Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Einfamilienhauses in Flammersfeld

Betzdorf (ots)

In den Morgenstunden des 24.09.2025 kam es in der Gartenstraße in Flammersfeld zu einem Brand eines Einfamilienhauses.

Der Brandausbruch war im Dachgeschoss. Durch das Feuer wurden Teile des Dachstuhls und des Gaubenbereichs beschädigt. Der einzige Bewohner war nicht vor Ort. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle.

Es liegen bisher keine Hinweise auf strafrechtlich Verhalten vor.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Ümit Evrem, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
