Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Einfamilienhauses in Flammersfeld

Betzdorf (ots)

In den Morgenstunden des 24.09.2025 kam es in der Gartenstraße in Flammersfeld zu einem Brand eines Einfamilienhauses.

Der Brandausbruch war im Dachgeschoss. Durch das Feuer wurden Teile des Dachstuhls und des Gaubenbereichs beschädigt. Der einzige Bewohner war nicht vor Ort. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle.

Es liegen bisher keine Hinweise auf strafrechtlich Verhalten vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell