Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Brand einer Scheune

Kirchwald (ots)

Am Donnerstag, 25.09.2025, um 17.13 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Mayen über eine qualmende Scheune in der Hauptstraße in Kirchwald informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Scheune bereits in Brand geraten war. Durch die zuvor alarmierte Feuerwehr und die umgehend eingeleitete Brandbekämpfung, konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert und der Brand zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Während des Einsatzgeschehens war die Hauptstraße im Bereich des Brandortes für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Neben der Polizeiinspektion Mayen befanden sich mehrere Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Vordereifel und der Stadt Mayen, sowie der Rettungsdienst mit insgesamt ca. 60 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell