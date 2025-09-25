PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 23.09.2025 gegen 19.20 Uhr sollte ein Rollerfahrer auf der Heerstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgrund fehlendem Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Rollerfahrer entzog sich jedoch durch seine rasante Fahrweise der Verkehrskontrolle. Die Nachfahrt erstreckte sich von der Heerstraße über die Landskroner Straße, Bonner Straße bis hin zu einem Feldweg in Fahrtrichtung Lohrsdorf. Dort verlor man den Sichtkontakt zum flüchtigen Rollerfahrer. Während der Nachfahrt missachtete der Rollerfahrer sowohl die Anhaltesignale des Streifenwagens, als auch sämtliche Regeln der Straßenverkehrsordnung. Der Rollerfahrer kann als männlich mit einem schwarzen Oberteil, grauen Jogginghosen und einem schwarzen Helm beschrieben werden. Der Roller war schwarz und grau.

Zeugen, die durch die rücksichtlose Fahrweise gefährdet wurden oder sachdienliche Angaben zum Rollerfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Max-Planck-Straße 2
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel: 0261/103-57350

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:32

    POL-PDMY: Schlägerei an Bushaltestelle

    Mayen (ots) - Am 22.09.2025, gegen 14.00 Uhr, kam es an einer Bushaltestelle am Boemundring in Mayen zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 22-jähriger Mann griff scheinbar grundlos einen ebenfalls an der Bushaltestelle wartenden 26-jährigen Mann an und verletzte diesen an Hals, der rechten Hand und am linken Knie. Die Polizei bittet die ebenfalls vor Ort gewesenen unbeteiligten Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:15

    POL-PDMY: Diebstahl aus Gartenhaus

    Mayen (ots) - In der Zeit vom 19.09.2025, ca. 16.00 Uhr, bis 21.09.2025, ca. 14.00 Uhr wurde in der Straße Am Layenborn in 56727 Mayen ein E-Scooter sowie zwei Heckenscheren der Marke Bosch aus einem Gartenhaus entwendet. Der Gesamtwert des Stehlgutes beläuft sich auf insgesamt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mayen entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Telefon: ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 11:02

    POL-PDMY: Zeugenaufruf - Komplettentwendung eines roten Porsche

    Adenau (ots) - Am Samstag, den 20.09.2025, kam es in dem Zeitraum von 10:30 Uhr bis 13:10 Uhr zu einer Komplettentwendung eines Porsche 911 Carrera 2. Dieser war vorwärts in einer Parklücke auf dem Parkplatz der ehemaligen Lidl-Filiale in 53518 Adenau geparkt. Der Parkplatz befindet sich unmittelbar neben der Kreuzung B 257 / L10 / "Im Broel". Bei dem entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren