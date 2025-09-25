Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 23.09.2025 gegen 19.20 Uhr sollte ein Rollerfahrer auf der Heerstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgrund fehlendem Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Rollerfahrer entzog sich jedoch durch seine rasante Fahrweise der Verkehrskontrolle. Die Nachfahrt erstreckte sich von der Heerstraße über die Landskroner Straße, Bonner Straße bis hin zu einem Feldweg in Fahrtrichtung Lohrsdorf. Dort verlor man den Sichtkontakt zum flüchtigen Rollerfahrer. Während der Nachfahrt missachtete der Rollerfahrer sowohl die Anhaltesignale des Streifenwagens, als auch sämtliche Regeln der Straßenverkehrsordnung. Der Rollerfahrer kann als männlich mit einem schwarzen Oberteil, grauen Jogginghosen und einem schwarzen Helm beschrieben werden. Der Roller war schwarz und grau.

Zeugen, die durch die rücksichtlose Fahrweise gefährdet wurden oder sachdienliche Angaben zum Rollerfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell