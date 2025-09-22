PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl aus Gartenhaus

Mayen (ots)

In der Zeit vom 19.09.2025, ca. 16.00 Uhr, bis 21.09.2025, ca. 14.00 Uhr wurde in der Straße Am Layenborn in 56727 Mayen ein E-Scooter sowie zwei Heckenscheren der Marke Bosch aus einem Gartenhaus entwendet. Der Gesamtwert des Stehlgutes beläuft sich auf insgesamt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mayen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 11:02

    POL-PDMY: Zeugenaufruf - Komplettentwendung eines roten Porsche

    Adenau (ots) - Am Samstag, den 20.09.2025, kam es in dem Zeitraum von 10:30 Uhr bis 13:10 Uhr zu einer Komplettentwendung eines Porsche 911 Carrera 2. Dieser war vorwärts in einer Parklücke auf dem Parkplatz der ehemaligen Lidl-Filiale in 53518 Adenau geparkt. Der Parkplatz befindet sich unmittelbar neben der Kreuzung B 257 / L10 / "Im Broel". Bei dem entwendeten ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 16:22

    POL-PDMY: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Motorrädern auf der L202/Flaumbachtal

    Treis-Karden (ots) - Am Vormittag des Samstags, den 20.09.2025, kam es auf der L202 von Treis-Karden in Fahrtrichtung Mörsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein 70-jähriger niederländischer Motorradfahrer in einer spitz zulaufenden Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 00:08

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht in Adenau

    Adenau (ots) - Am 19.09.2025 kam es in Adenau, in der Dr. Klausener Straße, höhe Hausnummer 48, gegenüber des Erich-Klausener Gymnasiums, zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde ein parkendes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:00 und 20:00 Uhr. Wer kann Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen? Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren