POL-PDMY: Diebstahl aus Gartenhaus
Mayen (ots)
In der Zeit vom 19.09.2025, ca. 16.00 Uhr, bis 21.09.2025, ca. 14.00 Uhr wurde in der Straße Am Layenborn in 56727 Mayen ein E-Scooter sowie zwei Heckenscheren der Marke Bosch aus einem Gartenhaus entwendet. Der Gesamtwert des Stehlgutes beläuft sich auf insgesamt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mayen entgegen.
