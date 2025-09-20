PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht in Adenau

Adenau (ots)

Am 19.09.2025 kam es in Adenau, in der Dr. Klausener Straße, höhe Hausnummer 48, gegenüber des Erich-Klausener Gymnasiums, zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde ein parkendes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:00 und 20:00 Uhr. Wer kann Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
piadenau@polizei.rlp.de
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

