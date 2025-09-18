Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Illegale Abfallablagerung

Grafschaft-Bölingen (ots)

Am 12.09.2025 wurde der Polizei die Ablagerung mehrerer Behältnisse mit Altöl neben einem Wirtschaftsweg in Verlängerung der Elligstraße in Grafschaft-Bölingen gemeldet. Durch bislang unbekannten Täter wurden mehrere Gebinde mit Überresten von Altöl, Lösemittel und anderer umweltschädlicher Substanzen illegal entsorgt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Mayen unter der Tel. 02651-8010 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell