Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen -Nachtragsmeldung

Remagen (ots)

Ergänzend zur Presse-Erstmeldung der Polizeiinspektion Remagen vom 15.09.2025, 11:39 Uhr ergeht folgende Meldung: Am 15.09.2025 kam es gegen 10:25 Uhr auf der L79 zwischen Remagen und Birresdorf zu einem nahezu frontalem Zusammenstoß von zwei Personenkraftwagen. Durch den sehr heftigen Aufprall wurden sowohl ein 64-jähriger männlicher Unfallbeteiligter, als auch eine 25-jährige weibliche Unfallbeteiligte schwer verletzt. Beide Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Grafschaft, der Stadt Remagen, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und Einsatzfahrzeuge der Polizei Ahrweiler und der Polizei Remagen. Da der Unfallhergang bisher ungeklärt ist, wurde zur weiteren Unfallaufnahme das spezielle Unfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Koblenz hinzugezogen. Die L 79 war bis ca. 16:00 Uhr im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt, der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet.

