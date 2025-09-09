PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizeierlebnistage bei der PI Adenau

Adenau (ots)

Die Polizeiinspektion Adenau lädt alle Interessierten zu den Polizeierlebnistagen vom 14. bis 16. Oktober 2025 ein. Während unseres spannenden dreitägigen Praktikums erfahrt ihr alles rund um den Polizeiberuf. Neben einem Vortrag über die Voraussetzungen und den Ablauf des Studiums, stellen wir unsere eigene Dienststelle, die Kriminalpolizei in Mayen und die Hochschule der Polizei vor. Bei Interesse meldet euch gerne einfach per E-Mail an uns unter folgender E-Mail-Adresse: piadenau.einstellungsberatung@polizei.rlp.de Das Angebot richtet sich an alle Interessenten ab der Klassenstufe 9. Wir freuen uns auf interessante und spannende Tage mit euch.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau
Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

