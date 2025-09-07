Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sonderkontrollen "Raser und Poser" am Nürburgring

Adenau, Nürburgring (ots)

Am Samstag und Sonntag, 06.-07.09.25, führten Beamte der Polizeiinspektion Adenau im Stadtgebiet Adenau, sowie auf den Zufahrtsstraßen rund um den Nürburgring aufgrund diverser Beschwerden von Anwohnern, zielgerichtete Verkehrskontrollen im Bereich der Raser- und Poserszene durch.

Es wurden bei den durchgeführten Kontrollmaßnahmen Verwarnungsgelder erhoben und mehrere Bußgeldverfahren wegen diverser Verstöße, u.a. Erlöschen der Betriebserlaubnis / Nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge und wegen des Verursachens unnötigen Lärms eingeleitet.

Bei einem Verkehrsteilnehmer wurden aufgrund erheblicher Verstöße gegen die Zulassungsverordnung die amtlichen Kennzeichen sichergestellt und an die zuständige Zulassungsstelle übersandt. Ein ausländischer PKW wurde derart verändert und umgebaut, dass er an das Batmobil von "Batman" erinnerte.

Es wurden die zuständigen Stellen (Zulassungsstellen und Führerscheinstellen) über das disziplinlose/ verkehrsfremde Verhalten der jeweiligen Fahrzeugführer in Kenntnis gesetzt.

Bei insgesamt sieben ausländischen Verkehrsteilnehmern wurden Sicherheitsleistungen vor Ort einbehalten.

Gerade erhöhter Lärm belastet die Menschen in der Region rund um den Nürburgring erheblich. Die Polizei Adenau reagiert hiermit auf eine Initiative von mehreren Anwohnern und deren fortlaufenden Beschwerden im Hinblick auf die derzeitige Verkehrssituation am Nürburgring.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell