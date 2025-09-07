PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sonderkontrollen "Raser und Poser" am Nürburgring

Adenau, Nürburgring (ots)

Am Samstag und Sonntag, 06.-07.09.25, führten Beamte der Polizeiinspektion Adenau im Stadtgebiet Adenau, sowie auf den Zufahrtsstraßen rund um den Nürburgring aufgrund diverser Beschwerden von Anwohnern, zielgerichtete Verkehrskontrollen im Bereich der Raser- und Poserszene durch.

Es wurden bei den durchgeführten Kontrollmaßnahmen Verwarnungsgelder erhoben und mehrere Bußgeldverfahren wegen diverser Verstöße, u.a. Erlöschen der Betriebserlaubnis / Nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge und wegen des Verursachens unnötigen Lärms eingeleitet.

Bei einem Verkehrsteilnehmer wurden aufgrund erheblicher Verstöße gegen die Zulassungsverordnung die amtlichen Kennzeichen sichergestellt und an die zuständige Zulassungsstelle übersandt. Ein ausländischer PKW wurde derart verändert und umgebaut, dass er an das Batmobil von "Batman" erinnerte.

Es wurden die zuständigen Stellen (Zulassungsstellen und Führerscheinstellen) über das disziplinlose/ verkehrsfremde Verhalten der jeweiligen Fahrzeugführer in Kenntnis gesetzt.

Bei insgesamt sieben ausländischen Verkehrsteilnehmern wurden Sicherheitsleistungen vor Ort einbehalten.

Gerade erhöhter Lärm belastet die Menschen in der Region rund um den Nürburgring erheblich. Die Polizei Adenau reagiert hiermit auf eine Initiative von mehreren Anwohnern und deren fortlaufenden Beschwerden im Hinblick auf die derzeitige Verkehrssituation am Nürburgring.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Wagner, Sebastian PHK

Telefon: 02691-925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 17:18

    POL-PDMY: Diebstahl aus PKW / Sachbeschädigung

    Mayen, Am Taubenberg 8 (ots) - In der Nacht vom 04.09. auf den 05.09.2025 wurde in Mayen, Am Taubenberg 8, an einem blauen Opel Corsa die Scheibe eingeschlagen und aus dem PKW eine Tasche entwendet. In der Nacht vom 05.09. auf den 06.09.2025 wurde an der gleichen Örtlichkeit der Außenspiegel eines braunen VW Touran der linke Außenspiegel beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 17:09

    POL-PDMY: Hochpreisiger Youngtimer bei Unfallflucht beschädigt

    Mayen, Parkplatz Kaufland (ots) - Am Dienstagabend, 02.09.2025, zwischen 20:30 und 21 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz des Kauflands in Mayen ein seltener und kürzlich restaurierter Mercedes beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Einkaufswagen gegen das Heck des geparkten Fahrzeugs und verursachte Dellen und Lackschäden. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 17:50

    POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall bei Treis-Karden (Nachtragsmeldung)

    Treis-Karden (ots) - Der Polizei in Cochem wurde gegen ca. 14:30 ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer auf der L202 bei Treis-Karden (Flaumbachtal) gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und einem Kastenwagen/Reisemobil. Dabei verstarb der 41-jährige Kradfahrer. Die L202 musste für die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren