Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl aus PKW
Sachbeschädigung

Mayen, Am Taubenberg 8 (ots)

In der Nacht vom 04.09. auf den 05.09.2025 wurde in Mayen, Am Taubenberg 8, an einem blauen Opel Corsa die Scheibe eingeschlagen und aus dem PKW eine Tasche entwendet. In der Nacht vom 05.09. auf den 06.09.2025 wurde an der gleichen Örtlichkeit der Außenspiegel eines braunen VW Touran der linke Außenspiegel beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

